Declaran día no laborable el 25 de noviembre: quiénes podrán descansar

El Gobierno ha dispuesto que el martes 25 de noviembre de 2025 sea día no laborable en una zona específica del país, con el objetivo de conmemorar una fecha histórica y fortalecer la identidad local.

La medida no tendrá carácter nacional, por lo que la mayoría de peruanos continuará con sus actividades habituales. En la siguiente nota de Latina Noticias, te contamos quiénes podrán disfrutar de este descanso.

¿QUIÉNES PODRÁN DESCANSAR EL 25 DE NOVIEMBRE?

El descanso aplicará solo para los trabajadores del sector público de Mariscal Nieto, en Moquegua, con motivo de su 484 aniversario de fundación. Esta medida busca promover la participación en las actividades cívicas, culturales y recreativas programadas por las autoridades locales.

El sector privado no está obligado a acatar la disposición, aunque las empresas de la zona pueden sumarse de manera voluntaria previo acuerdo con sus empleados. En el resto del país, las labores continuarán con normalidad, ya que no se trata de un feriado nacional.

Durante esta fecha, Mariscal Nieto celebrará su aniversario con desfiles, ceremonias protocolares y eventos culturales, destacando su legado histórico y su aporte al desarrollo de Moquegua y del sur del Perú.

