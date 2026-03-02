¿Es necesario anular el DNI de un familiar fallecido? Esto dice el Reniec

En este 2026, los peruanos celebrarán las elecciones generales (12 de abril) y municipales (4 de octubre) para elegir a los nuevos representantes de la patria que se mantendrán en el cargo desde 4 a 5 años. En este contexto político, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) señala que, si un familiar o familiares han fallecido recientemente, es necesario inscribir las defunciones para cancelar sus DNI.

¿Por qué es necesario esta acción?, pues permite que el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (Ruipn) retire a las fallecidos de las listas actuales y que no genere problemas al padrón electoral.

Con esta acción, se previene el uso indebido de la identidad de los fallecidos, sobre todo en un contexto importante como las elecciones. Por ello, en esta nota de Latina Noticias se explicamos más sobre la inscripción de defunciones y la anulación del DNI.

¿Si un familiar fallece, es necesario cancelar el DNI?

Aunque es un proceso difícil por el duelo, es necesario y obligatorio realizar este trámite. Para realizar la cancelación del DNI de tus seres queridos, deberás presentar el acta médica de defunción ante la Reniec o los registros civiles de tu municipalidad. Con ello, ya inscribes el fallecimiento de tu familiar.

Si no llegas a realizar este trámite, es probable que se registren problemas legales y administrativos, como el bloqueo de la herencia y sucesiones, al igual que imposibilitar el cobro de seguros de vida o el retiro de pensiones. Por otro lado, las personas fallecidas no retiradas del Reniec pueden figurar en el padrón electoral.

También se corre el riesgo de posibles actos ilícitos, como la suplantación de identidad y el uso indebido de datos.

¿Cómo inscribo a mi familiar fallecido en la Reniec?

Para realizar este trámite debes ir a una agencia de la Reniec a una oficina municipal y presentar los siguientes documentos:

Certificado de Defunción firmado y sellado por el médico que certificó la muerte o la Declaración Jurada de la autoridad política, judicial o religiosa que certificó el deceso, si es que no hay un profesional de la salud.

Presentar el DNI del fallecido o Declaración Jurada de pérdida suscrita por quien declara y el DNI del declarante.

Si es extranjero, deberán presentar el carné de extranjería o una copia simple del pasaporte o cédula de identidad.

Con ello, el acta de defunción se actualizará en la base de datos de la Reniec.

VIDEO RECOMENDADO