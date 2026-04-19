El Congreso bicameral: nuevos rostros, viejas fuerzas y un mapa fracturado

El nuevo Congreso bicameral que regresa desde 1992, empieza a tomar forma luego de unas elecciones complejas y reñidas, marcadas por altos niveles de votación y una distribución que no siempre refleja el voto de los más de 30 millones de peruanos.

Aunque varios candidatos lograron altas cuotas de votación individual, quedaron fuera del nuevo mapa político debido a que sus partidos no pasaron la valla electoral, lo que muestra una redefinición resquebrajada del nuevo poder legislativo. En este reportaje de Puno Final, te mostramos los posibles números de congresistas por partido y los nuevos políticos que se perfilan para esta nueva época en la política peruana.

¿Cuántos escaños tendrán los partidos en el Senado nacional?

En la Cámara de Senadores, el principal partido que se posiciona como mayoría es Fuerza Popular, con 22 escaños gracias a sus votos duros en el norte y oriente del país. Le continúa el paso Juntos por el Perú, con 14 curules, por su consolidado electorado en el sur. Renovación Popular no se queda atrás con 8 senadores en el Congreso; y el partido del Buen Gobierno logró posicionarse con 7 puestos. El resto sería complementado por Ahora Nación y el partido OBRAS.

Uno de los nuevos rostros de este Congreso es Francisco Calisto, militar en retiro que logró una alta votación en Lima y que llega al Senado con un discurso centrado en la seguridad y la pacificación del país. Por otro lado, Patricia Iturregui, especialista en derecho ambiental, apuesta por colocar la ecología en el centro del debate legislativo, apoyándose en la ciudadanía para impulsar cambios.

No obstante, no todos los candidatos más votados lograron un escaño en el Senado. Casos como el de Marisol Pérez Tello, candidata presidencial por Primero la Gente, reflejan cómo el sistema electoral deja fuera a postulantes con alta votación si sus partidos no superan los requisitos de la aclamada valla electoral. Lo mismo ocurrió con partidos y otros políticos de fuerte votación que no alcanzaron representación.

Los diputados: el poder con lados distantes

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular vuelve a liderar con 40 escaños, seguido por el partido de izquierda Juntos por el Perú, con 31. La demás distribución se reparte entre el partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido OBRAS y Ahora nación.

Las votaciones para esta cámara tuvieron un favorito en el número de votos: hablamos de Harvey Colchado, el exjefe de la DIVIAC, que postuló junto al partido de Ahora Nación. Su paso por unidades claves, como la Dircote y la Dirandro, así como investigar a Dina Boluarte y a otros funcionarios por corrupción, le valió los votos necesarios para perfilar un escaño.

Su discurso está centrado en la reforma institucional de la Policía Nacional del Perú y la fiscalización de altos funcionarios y autoridades, incluso a aquellos que investigó en el pasado.

Con ello, este nuevo Congreso se configura como una mayoría inclinada a la derecha con casi el 70%, pero con una presencia importante de fuerzas de izquierda y nuevos actores políticos. La convivencia entre ambas fuerzas será crucial para marcar un rumbo sin crisis políticas, y que tendrá que buscar la sostenibilidad del nuevo gobierno del país.

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