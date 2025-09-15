Esta es la manera correcta de cargar tu celular para que la batería no se malogre

La tecnología avanza cada día más y con ello, los celulares son los aparatos más comprados y solicitados por diversos usuarios a nivel mundial, sin embargo, muchos sufren con la duración de sus baterías en el día a día muy aparte del modelo de móvil que tengan.

Celulares Apple o Android son los más usados por las personas, sin embargo, la batería del aparato tecnológico es un factor más que importante para cada usuario, por ello, en esta nota de Latina Noticias, te contaremos cuál es la manera correcta de cargar tu móvil para que la batería sea duradera y se mantenga óptima por mucho tiempo.

Y es que se ha descubierto que la mayoría de usuarios que usan sus celulares y los cargan, no lo hacen de la manera correcta e incluso generan daños en el rendimiento de la misma. Si bien la acción parece inofensiva, viene causando daños en los celulares al momento que se conecta el cargador.

¿CÓMO CARGAR CORRECTAMENTE MI CELULAR?

Si bien la mayoría de personas primero conecta el cargador al celular y luego a la corriente, según las últimas recomendaciones de los especialistas han manifestado que debe ser al revés: pues los usuarios deberían conectar primero el cargador a la toma eléctrica y luego al celular .

De esa manera, el impacto de las fluctuaciones del voltaje reducirá y haría que la vida útil de la batería se extienda por varios meses más.

