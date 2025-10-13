Este 14 de octubre será feriado regional: revisa quiénes podrán descansar

Para el disfrute de una gran cantidad de personas, el martes 14 de octubre será feriado regional en una zona de nuestro país. Por ello, esa fecha constituye una gran oportunidad para que muchos trabajadores del lugar puedan pasar tiempo libre al lado de sus familiares y/o amigos.

En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce quiénes tendrán la posibilidad de descansar en dicha fecha.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 14 DE OCTUBRE?

El martes 14 de octubre será día feriado para los trabajadores que laboran en las dependencias públicas del Gobierno Regional de Moquegua con motivo de la celebración de la festividad de la ‘Virgen y Mártir Santa Fortunata‘, declarada Patrimonio Cultural de la Nación desde 2010.

La fecha está respaldada por la Ordenanza Regional N° 09-2019-CR/GRM, aprobada el 3 de octubre del 2019 por el Gobierno Regional de Moquegua, que declara “feriado no laborable para los trabajadores que laboran en las dependencias públicas, en el ámbito territorial del Departamento, el 14 de octubre de todos los años en homenaje a la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata, patrona espiritual de Moquegua, con la finalidad de facilitar la participación activa en dicha festividad“.

Asimismo, la mencionada ordenanza establece que “las horas dejadas de laborar serán compensadas en las semanas posteriores al evento, de acuerdo a lo que establezca el titular de la entidad pública regional correspondiente, en función a sus propias necesidades”.

También, precisa que “los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en la presente ordenanza regional, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se harán efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar” y que “a falta de acuerdo decidirá el empleador”.

