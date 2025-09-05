Estos son los exámenes médicos que deben hacerse después de los 60 años

Envejecer con salud es uno de los grandes retos de la población peruana. No se trata solo de vivir más años, sino de hacerlo con calidad de vida. Sin embargo, la realidad muestra una brecha: según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), casi 8 de cada 10 adultos mayores presentan algún problema de salud crónico y cerca del 40% de los hogares del país tienen al menos un miembro de 60 años o más.

Este panorama hace que los chequeos médicos periódicos sean clave para detectar enfermedades a tiempo, prevenir complicaciones y acompañar el envejecimiento de manera saludable. “Muchas veces, los adultos mayores se sienten bien, pero eso no significa que no haya un problema de salud en desarrollo. Los chequeos marcan la diferencia”, señala Jessica Castro, médico geriatra de la Clínica Anglo Americana.

La especialista señala que, después de los 60 años, hay un conjunto de evaluaciones que no deben pasarse por alto. Incluyen análisis de sangre y orina, medición de presión arterial, control de colesterol y glucosa, así como pruebas cardiológicas periódicas.

ESTOS SON LOS EXÁMENES BÁSICOS QUE SE DEBEN REALIZAR UNA VEZ AL AÑO

Historia clínica y examen físico.

Análisis de sangre y orina: hemograma, glucosa, lípidos, urea y creatinina.

Control de presión arterial y evaluación de riesgo cardiovascular.

Evaluación cardiológica: electrocardiograma (ECG) o prueba de esfuerzo.

Detección de cáncer según sexo y edad: mamografía en mujeres; colonoscopía o prueba de sangre oculta en heces (Thevenon/FIT) desde los 50 años; PSA y examen de próstata en hombres.

Actualización de vacunas según calendario.

La frecuencia de los controles depende del historial y del control de las enfermedades. “En algunos casos basta con una revisión anual, pero en personas con diabetes o hipertensión los controles deben ser más cercanos”, precisa la especialista.

Según el riesgo, pueden indicarse pruebas adicionales: en diabetes, hemoglobina glicosilada cada 3 meses, evaluación de función renal (proteinuria y depuración) y examen oftalmológico para descartar retinopatía. En cardiopatías, ecocardiograma y Holter. En el caso de salud ósea, densitometría en mujeres posmenopáusicas o ante factores de riesgo.

Cuando se trata de pérdida de peso o masa muscular, dosaje de vitamina B12, vitamina D3 (25-OH) y perfil tiroideo, junto con evaluación nutricional. También suman el tamizaje cognitivo, y controles de visión, audición y salud oral.

Hay, además, diferencias por sexo: “En mujeres, además de la mamografía, recomendamos Papanicolaou y control de osteoporosis; en hombres, PSA y evaluación de osteoporosis cuando corresponda”, añade la doctora.

