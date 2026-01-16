Familiares de fonavistas fallecidos pueden cobrar la devolución de aportes

Con el objetivo de garantizar la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dio a conocer los pasos que deben seguir los herederos de un fonavista fallecido para registrarse en el proceso.

En primer lugar, es necesario confirmar si el fonavista titular se encuentra fallecido y si es parte del grupo de pago aprobado. Esta consulta puede hacerse en las páginas web https://fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ y www.fonavi-st.pe de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi.

La consulta también se puede hacer llamando al servicio de Aló MAC (opción 1800) o la central telefónica del Fonavi: 01 6408655.

En segundo término, el heredero debe descargar y completar la Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido, disponible en el siguiente enlace: https://www.bn.com.pe/noticias/2023/declaracion-jurada-fonavistas-fallecidos.pdf.

REQUISITOS PARA ACREDITAR EL VÍNCULO CON EL FONAVISTA FALLECIDO

Los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley 29625 y los documentos que acrediten el vínculo del heredero con el fonavista titular fallecido son los siguientes:

En todos los casos deben presentar copia certificada de la partida o acta de defunción (anverso y reverso) del beneficiario fonavista fallecido , con no más de 30 días calendario de antigüedad.

, con no más de 30 días calendario de antigüedad. En el caso viudo(a) , copia certificada de la partida o acta de matrimonio (anverso y reverso) , con no más de 30 días calendario de antigüedad.

, , con no más de 30 días calendario de antigüedad. Para conviviente , certificado actualizado de su inscripción en el registro de personas naturales en el que conste la unión de hecho, emitido por la SUNARP , con no más de 10 días hábiles de antigüedad para Lima y no más de 15 días hábiles para regiones.

, , con no más de 10 días hábiles de antigüedad para Lima y no más de 15 días hábiles para regiones. Para los hijos e hijas , copia certificada de la partida o del acta de nacimiento (anverso y reverso) del solicitante y de los otros beneficiarios declarados . En caso no haya otros beneficiarios, sólo la del solicitante, con no más de 30 días calendario de antigüedad.

, . En caso no haya otros beneficiarios, sólo la del solicitante, con no más de 30 días calendario de antigüedad. Si el heredero es hijo(a) con discapacidad total o permanente , debe presentar copia certificada de su partida de nacimiento (anverso y reverso) y el documento del CONADIS que acredite la discapacidad , ambos con no más de 30 días calendario de antigüedad.

, debe presentar y el , ambos con no más de 30 días calendario de antigüedad. Si es el padre o madre del fonavista fallecido , debe presentar copia certificada de la partida o acta de nacimiento (anverso y reverso) del beneficiario fonavista fallecido , con no más de 30 días calendario de antigüedad.

, debe presentar , con no más de 30 días calendario de antigüedad. Si se tratara de hermano(a) , debe presentar copia certificada de la partida o acta de nacimiento (anverso y reverso) del beneficiario fonavista fallecido , con no más de 30 días calendario de antigüedad.

, debe presentar , con no más de 30 días calendario de antigüedad. En caso fueran otros deudos del fonavista fallecido , copia certificada de la partida o acta de nacimiento del solicitante y de los otros beneficiarios declarados con igual derecho . En caso no haya otros beneficiarios, sólo adjuntar la del solicitante, con no más de 30 días calendario de antigüedad.

, . En caso no haya otros beneficiarios, sólo adjuntar la del solicitante, con no más de 30 días calendario de antigüedad. Si el monto a devolver supera las 4 UIT, se debe presentar el acta notarial de sucesión intestada (copia legalizada) o el testamento (testimonio o copia legalizada), así como el certificado literal de la SUNARP que acredite su inscripción definitiva. Estos documentos deben tener una antigüedad máxima de 10 días hábiles en Lima y 15 en regiones.

Cabe resaltar que el trámite es completamente gratuito y se efectúa en el Banco de la Nación, en cualquiera de sus agencias u oficinas a nivel nacional.