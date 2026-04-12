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Flash electoral 2026 EN VIVO: dónde ver los resultado hoy, 12 de abril en TV y online

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Flash electoral 2026 EN VIVO: dónde ver los resultado hoy, 12 de abril en TV y online
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
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Este domingo 12 de abril, miles de peruanos siguen EN VIVO los resultados de las Elecciones Generales 2026 a través de televisión abierta, cable y plataformas digitales.

La jornada incluye flashes electorales, cobertura especial y el seguimiento de los resultados oficiales emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Frente a ello, en la siguiente nota, te contamos dónde ver EN VIVO el flash electoral.

¿DÓNDE VER EN VIVO EL FLASH ELECTORAL DE LAS ELCCIONES 2026?

El flash electoral a boca de urna podrá verse a través de Latina Televisión y sus plataformas digitales como YouTube. De esta manera, los peruanos podrán conocer los resultados a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina.

Debido a demoras en la instalación de mesas, el JNE dispuso ampliar el horario de votación hasta las 6 p. m., momento en el que se difundirá el avance de resultados.

Para información oficial, la ONPE publicará los resultados en su web y canales digitales, los cuales serán consolidados y posteriormente remitidos al JNE para su proclamación final.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

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