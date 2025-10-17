Gemini Pro gratis por un año para estudiantes en Perú: cómo obtenerlo

Google dio a conocer una gran oportunidad para los estudiantes universitarios del Perú, y es que ahora podrán acceder gratis por un año a Gemini Pro, la versión más avanzada de su motor de inteligencia artificial.

Esta iniciativa busca impulsar el aprendizaje y la productividad académica mediante el uso de herramientas de IA integradas en las principales aplicaciones de Google Workspace, como Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y Meet.