Gemini Pro gratis por un año para estudiantes en Perú: cómo obtenerlo

Google dio a conocer una gran oportunidad para los estudiantes universitarios del Perú, y es que ahora podrán acceder gratis por un año a Gemini Pro, la versión más avanzada de su motor de inteligencia artificial.
Esta iniciativa busca impulsar el aprendizaje y la productividad académica mediante el uso de herramientas de IA integradas en las principales aplicaciones de Google Workspace, como Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y Meet.
En la siguiente nota te contamos cómo obtener Gemini Pro gratis por un año, los requisitos que debes cumplir y las principales funciones que podrás aprovechar para estudiar, investigar y crear de manera más eficiente.
¿CÓMO OBTENER GEMINI PRO GRATIS?
Para registrarte y tener Gemini Pro gratis, es importante tomar en cuenta lo siguiente.
Ser estudiante universitario en Perú y tener más de 18 años.
Contar con una cuenta personal de Gmail.
Verificar tu condición de estudiante activo mediante SheerID (documentos válidos: tarjeta de identificación con fecha de vencimiento, horario de clases, recibo de matrícula o cartas oficiales).
Acceso a NotebookLM con funciones mejoradas para investigación y redacción.
2 TB de Cloud Storage.
Herramientas creativas como Whisk (usar imágenes como instrucciones), Flow (creación de videos) y el modelo Veo 3 para generar escenas cinematográficas.
Funciones de estudio: análisis de imágenes de apuntes, generación de cuestionarios y guías de estudio, y Deep Research para informes sintetizados.
Al registrarte Google pedirá datos de pago, pero no cobrará durante el año gratuito. Antes de que termine la prueba podrás decidir si mantienes el plan Pro (S/73.99 mensuales).
Si ya tienes una suscripción activa, se cancelará automáticamente y recibirás el reembolso proporcional. Regístrate en Gemini Pro antes del 9 de diciembre de 2025 y aprovecha la IA para tus estudios.
HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS
Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.
Puedes mirar la entrevista a Daniela Darcourt aquí: