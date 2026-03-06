Gobierno aumenta a S/30 el vale FISE para la compra de balón de gas ante crisis en Camisea: ¿quiénes pueden acceder?

Tras la fuga y deflagración de gas natural en una de las válvulas de la Planta de Camisea ubicada en el distrito de Megantoni, ciudad del Cusco, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció diversas medidas para combatir los efectos a consecuencia del incidente. Entre ellos, el incremento del vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra de balones de gas de 10 kilos.

La medida precisa que ahora el vale FISE, que tenía un valor de 20 soles, ahora aumente a 30 soles. Con ello, el Gobierno busca que ciertos hogares de Lima y el Callao puedan cubrir los servicios básicos durante la emergencia por escasez de gas natural, que terminará el 14 de marzo, pero con probabilidad de extenderse.

“El monto del vale pasará de 20 soles a 30 soles por un periodo de 30 días, lo que beneficiará a más de 1.300 millones hogares, equivalentes a aproximadamente cinco millones de peruanos”, declaró Miralles.

Vale FISE por emergencia: ¿cómo puedo acceder al beneficio?

El vale del Fondo de Inclusión Social Energético es una medida permanente que el Perú aplica como subsidio para la compra del balón de gas GLP de 10 kilos.

Los requisitos que necesitas para acceder a este beneficio del Estado es: tener un consumo mensual menor o igual a 70 kWh y ser considerado como familia vulnerable por no tener acceso a gas natural.

Otros beneficiarios especiales son los comedores populares, ollas comunes e instituciones educativas públicas (como el programa Qaliwarma). Estos organismos pueden recibir un descuento superior de 43 soles.

