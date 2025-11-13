Hospitales del Minsa harán vasectomías gratis durante cinco días: aquí los detalles

El Ministerio de Salud (Minsa) desarrollará del lunes 17 al viernes 21 de noviembre una serie de intervenciones de vasectomía en 73 hospitales de todo el Perú, lo que permitirá a los varones acceder a este procedimiento rápido, seguro y gratuito como parte de la campaña de planificación familiar responsable.

En Lima Metropolitana, las atenciones se desarrollarán en cuatro hospitales de Lima Este (Hospital Emergencia Ate Vitarte, Hospital Hipólito Unanue, Hospital José Agurto Tello de Chosica, Hospital de Huaycán); en cinco de Lima Centro (Instituto Nacional Materno Perinatal, Hospital San Juan de Lurigancho, Hospital Arzobispo Loayza, Hospital San Bartolomé, Hospital Dos de Mayo); y en cuatro de Lima Norte (Hospital Sergio Bernales, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz y Hospital Cayetano Heredia).

En la región Cajamarca, participarán seis hospitales: Hospital Regional Docente de Cajamarca, Hospital de Apoyo Cajabamba, Hospital General de Jaén, Hospital Simón Bolívar, Hospital José Soto Cadenillas, Hospital Santa María de Cutervo.

Ica se suma con cuatro establecimientos: Hospital Regional de Ica, Hospital Santa María del Socorro, Hospital de Chincha y Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca.

En La Libertad, las intervenciones se realizarán en ocho hospitales: Hospital de Belén, Hospital Regional de Trujillo, Hospital La Noria, Hospital Jerusalén – La Esperanza, Hospital de Chepén, Hospital de Otuzco, Hospital Tomás Lafora y Hospital Leoncio Prado. Mientras en Lima Región, participarán los hospitales de Chancay, Huaral, Supe, Barranca, Huacho y Rezola.

También participan establecimientos de Tacna, Loreto, Arequipa, Ayacucho, Puno, Piura, Moquehua, San Martín, Ucayali, Ancash, Madre de Dios, Pasco, Junín, Ica, Huánuco, Cusco, Callao, Apurímac y Amazonas. La lista completa de hospitales puede consultarse en este link web.

Los interesados deben acudir al consultorio de planificación familiar de los hospitales mencionados. Si tienes dudas o necesitas consejería, puedes comunicarte a la línea gratuita 113, opción 3.

