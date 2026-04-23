Turista pierde cartera con 4 mil dólares en Machu Picchu y Policía logra recuperarla

Una turista proveniente de Singapur vivió momentos de angustia durante su visita a la emblemática ciudadela de Machu Picchu, tras extraviar una cartera que contenía 4 mil dólares, documentos personales y un teléfono.

Sin embargo, la rápida y honesta intervención de la Policía Nacional del Perú permitió que sus pertenencias fueran recuperadas y devueltas en su totalidad. El hecho ocurrió el lunes 20 de abril en el distrito de Machu Picchu Pueblo, en la provincia cusqueña de Urubamba.

Según informó la Región Policial de Cusco el último miércoles, agentes que realizaban labores de patrullaje hallaron la cartera extraviada y, tras una verificación minuciosa, confirmaron que en su interior había 4,000 dólares americanos, tarjetas de crédito, documentos personales y un moderno equipo celular.

De inmediato, los efectivos iniciaron las diligencias correspondientes para identificar a la propietaria.

Luego de las investigaciones, lograron ubicar a la ciudadana Ling Lee Yean, quien se encontraba en la zona como parte de su recorrido turístico por una de las siete maravillas del mundo moderno.

La turista, visiblemente aliviada tras recuperar sus pertenencias, expresó su profundo agradecimiento a los agentes de la Policía Nacional por su honestidad y rápida acción.

El caso ha sido destacado como un ejemplo del compromiso de las autoridades peruanas con la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros.