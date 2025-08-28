Indecopi rematará inmuebles desde 14 mil soles: cuándo y cómo participar

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció la realización de su séptimo remate público del año, donde se subastarán bienes embargados a quienes no cumplieron con pagar multas por vulnerar derechos de consumidores o propiedad intelectual.

Frente a este contexto, en la siguiente nota de Latina Noticias, conoce cuándo se realizará este importante evento, el lugar donde se encuentran ubicados las propiedades que se venderán y, lo más importante, cómo ser parte de esta increíble subasta.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA SUBASTA DE INDECOPI?

La subasta se llevará a cabo el viernes 29 de agosto, a las 9 a. m., en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la avenida Del Aire 384, distrito de San Borja. En total, se ofrecerán 11 inmuebles en Lima Metropolitana con precios base que van desde los 14 mil soles.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE INDECOPI?

Para participar, los interesados deberán presentarse con 20 minutos de anticipación, portar su DNI vigente y acreditar el 10 % del valor del inmueble en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi. En caso de representar a una persona natural o jurídica, será necesario presentar un poder inscrito en la oficina registral correspondiente.

Entre las propiedades destacan una casa en Pachacamac desde S/194 083.31, otra en Lurín desde S/101 988.47 y un departamento en el Cercado de Lima desde S/180 819.83. También se rematarán estacionamientos en San Miguel y Callao, así como un depósito en Pueblo Libre desde S/14 mil.

Puedes consultar el catálogo completo de inmuebles en subasta aquí.

