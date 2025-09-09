Iphone 17: precios, modelos y cuándo sale a la venta en Perú

Este martes 9 de septiembre, Apple lanzó el iPhone 17 y todos los modelos de su nueva línea, pues millones de personas esperaban el nuevo producto y tener el último celular. Para ello, es importante señalar que son 4 tipos de iPhone 17 y aquí te contaremos todos los detalles.

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Los precios de cada iPhone 17 variarán según el modelo y capacida. Como todos los años, Apple colocó los precios bases y en esta nota de Latina Noticias, te contamos cuánto vale adquirir el nuevo celular de Apple este 2025.

PRECIOS DEL IPHONE 17

iPhone 17 – 799 dólares

iPhone 17 Air – 999 dólares

iPhone 17 Pro – 1099 dólares

iPhone 17 Pro Max – 1199 dólares

¿CUÁNDO SALE A LA VENTA EL IPHONE 17 EN PERÚ?

Hasta el momento, no hay una fecha exacta para comprar el iPhone 17 en Perú, pues en la web oficial de Apple aparece el mensaje de “consulta la disponibilidad más adelante”. Sin embargo, en países como Brasil, Colombia y México, la preventa iniciará el 16 y 12 de septiembre, respectivamente.

