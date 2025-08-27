Las 4 claves para que los padres cuiden a sus hijos en línea

Si bien las laptops y tabletas son herramientas que complementan lo aprendido en la escuela y también son una forma de entretenimiento para los niños, para la Country Manager de Dynabook Perú, Noemi Sangama, ofrece 4 pasos sencillos a los padres para el uso de estos dispositivos electrónicos en niños de edades tempranas.

Paso 1 : Establecer reglas claras de uso: Antes de entregar el dispositivo a los niños, se deben establecer horarios, aplicaciones y páginas web seguras. Es importante el uso del control parental para establecer límites y restricciones adaptadas a la edad de los niños.

Paso 2 : Activar los controles parentales: Las laptops Dynabook permiten configurar múltiples perfiles de usuario, con ello se pueden crear un entorno seguro a los niños, bloqueando contenido inapropiado, y las descargas innecesarias y sobre todo un correcto monitoreo del uso de internet.

Paso 3 : Comunicación con los hijos: Hablar con los niños para enseñarles sobre los peligros en línea es importante, como el ciberacoso, el contacto con desconocidos o el phishing. Se deben usar ejemplos simples y reales y sobre todo se debe fomentar un ambiente de confianza entre los hijos y los padres para identificar problemas.

Paso 4: Los padres deben estar actualizados: La evolución del mundo digital es continuo por ello es importante revisar con regularidad las configuraciones de seguridad, manteniendo actualizado el software y las recomendaciones de los expertos en ciberseguridad.

La seguridad digital no sólo termina en los colegios sino comienza en casa. Con estos 4 pasos simples, los padres pueden brindar a sus hijos una experiencia en línea segura, positiva que complemente su educación.

