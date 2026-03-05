Los 13 aplicativos que ofrecen préstamos que nunca debes usar ni descargar, según la SBS

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ante diversas consultas y en salvaguarda de los intereses de los peruanos, advirtió que vienen operando en el país aplicativos (apps) de préstamos de dinero, a través de los cuales se ofrecen y desembolsan créditos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que lo haya solicitado.

Cuando el usuario descarga estos aplicativos en su teléfono celular, le exigen, como requisito previo para el otorgamiento del crédito, brindar permiso para acceder al directorio de sus contactos, al álbum de fotografías y videos. De esta forma, consiguen recopilar y monitorear toda la información personal de la víctima.

Posteriormente, al momento de requerir el pago de los préstamos a los usuarios, estos aplicativos incluyen cargos e intereses elevados y, aprovechando la información personal recopilada, los amenazan con difundir, entre todos sus contactos, su supuesta condición de deudor o les atribuyen situaciones o conductas que resultan agraviantes para su honor.

La SBS invocó a la población a no consultar ni descargar en sus dispositivos estas apps a fin de evitar que su información personal pueda ser usada por personas inescrupulosas para fines indebidos.

Los aplicativos identificados son las siguientes:

Monedaya pro – Préstamo seguro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monedayapro.android.app Mano Préstamo – Credito Rapido: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mano.prestamo.creditos.rapidos Yapi Cash: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yapi.peru.prestamo / https://www.facebook.com/profile.php?id=61581034481818 Acreditaya-préstamo fácil: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acredi.taya.app.mobile CreContigo-Préstamo Rápido: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crecriendo.contigo / https://www.facebook.com/profile.php?id=61578236512339 Sol Dinero – Prestamos Peru: https://play.google.com/store/apps/details?id=sol.dinero.prestamos.peru.efectivo.rapido.telecredito CachaiCredito -Préstamo rápido: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashiper.loan QullqiFacil-Cash Apoyo: https://play.google.com/store/apps/details?id=qullqi.facil.solvencia.emprestitos / https://www.facebook.com/profile.php?id=61587531076340 Seda Credito-Préstamo Personal: https://play.google.com/store/apps/details?id=sedacredito.pe.credit.cash CredEke – Préstamo fácil: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.credeke.app V Crédito-Préstamo fácil: https://play.google.com/store/apps/details?id=peru.easy.loan.viva.credito Soles parada-peru credito: https://play.google.com/store/apps/details?id=aplicacion.soles.loan.per.parada.c / https://www.facebook.com/p/Soles-Parada-peru-credito-61579227917911/ CajaInka: https://www.cajainka.com/

Cabe apuntar que, según el Decreto Legislativo N.°1106 y la Resolución SBS N.°650-2024, las personas o empresas que pretendan realizar actividades de préstamo deben estar inscritas en el ‘Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda’, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú). Las personas o empresas inscritas en el Registro pueden desarrollar sus actividades de modo presencial o a través de una plataforma electrónica.

Para cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que presten servicios financieros sin estar registrados en la SBS, puedes llamar al 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o al 012001930; o escribir al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También puedes visitar el portal institucional de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad.

