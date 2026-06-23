Minjusdh lanza campaña nacional “Ponte Pilas” para prevenir el delito en adolescentes

Con el objetivo de llegar a miles de adolescentes en situación de riesgo de cometer delitos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) inició la Semana de la Prevención Social del Delito “Ponte Pilas”, una intervención nacional que se desarrolla del 22 al 26 de junio en 32 colegios de la costa, sierra y selva.

La iniciativa es impulsada a través de la Dirección General de Asuntos Criminológicos y la Dirección de Política Criminológica, como parte de la estrategia sectorial de prevención del riesgo criminógeno,

Durante la semana, se desarrollarán talleres, dinámicas participativas, espacios educativos y acciones comunitarias enfocadas en el fortalecimiento de habilidades para la vida y la promoción de entornos protectores.

Además, el programa busca resaltar el rol de la familia, la escuela, el deporte, la cultura y las oportunidades de desarrollo como factores clave para construir proyectos de vida positivos en adolescentes.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Melania Urbina aquí: