Mira el ‘top ten’ de mejores universidades públicas y privadas del Perú, según Sunedu

Cada año miles de estudiantes se preguntan cuáles son las mejores universidades del Perú antes de elegir dónde estudiar. En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) intenta responder esa pregunta con su Ranking Universitario 2025, presentado el 23 de septiembre.

El IV Informe Bienal 2021-2022, basado en datos administrativos y fuentes públicas recabados por la Sunedu en ese periodo, retrata la realidad del sistema universitario y marca tendencias clave en calidad educativa e investigación.

La Sunedu ha separado en listas independientes a las universidades públicas y privadas, permitiendo una mejor comparación entre instituciones similares.

Según este nuevo ordenamiento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia encabezan el top 10 de universidades públicas y privadas del Perú.

TOP TEN DE MEJORES UNIVERSIDADES DEL PERÚ

Aquí podrás revisar las listas de las mejores universidades públicas y privadas:

Top 10 universidades públicas del Perú (Ranking Sunedu 2025):

1.-Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

2.-Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA)

3.-Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4.-Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

5.-Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

6.-Universidad Nacional Federico Villarreal

7.-Universidad Nacional de Moquegua

8.-Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

9.-Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

10.-Universidad Nacional del Altiplano

Top 10 universidades privadas del Perú (Ranking Sunedu 2025):

1.-Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

2.-Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

3.-Universidad Científica del Sur (Científica)

4.-Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

5.-Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

6.-Universidad San Martín de Porres (USMP)

7.-Universidad César Vallejo (UCV)

8.-Universidad Continental

9.-Universidad Ricardo Palma

10.-Universidad de Lima

Sunedu precisó que este ranking es una herramienta de orientación para estudiantes y familias a la hora de elegir una institución superior. Puedes ver la lista completa, con las 39 universidades públicas y 43 privadas evaluadas, dando clic aquí.

VIDEO RECOMENDADO