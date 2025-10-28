Temas
Mira todas las universidades a las que Sunedu les ha denegado la licencia

Te ayudo
Felipe Morales
Felipe Morales
Desde que fue creada, la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) ha denegado la licencia a varias universidades. Estas denegaciones se deben a que esas instituciones no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), por lo que fueron forzadas a iniciar un proceso de cese de actividades.

Entre las casas de estudios más conocidas que quedaron fuera de funcionamiento se encuentran la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Universidad Científica del Perú, Universidad Alas Peruanas, la Universidad Privada Telesup y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Aquí tienes la lista completa de universidades a las que Sunedu denegó la licencia por la baja calidad de su enseñanza, entre otros motivos, además de la fecha en la que se publicó su respectiva resolución de cese de funcionamiento:

  1. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote: 27-02-2021
  2. Universidad Científica del Perú: 08-07-2020
  3. Universidad José Carlos Mariátegui: 13-06-2020
  4. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: 06-03-2020
  5. Universidad Autónoma San Francisco: 28-02-2020
  6. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo: 26-02-2020
  7. Universidad Privada San Carlos: 14-02-2020
  8. Universidad Seminario Evangélico de Lima: 24-01-2020
  9. Universidad Latinoamericana CIMA: 22-01-2020
  10. Universidad Politécnica Amazónica: 22-01-2020
  11. Universidad Privada Líder Peruana: 16-01-2020
  12. Universidad Peruana Las Américas: 03-01-2020
  13. Universidad Santo Domingo de Guzmán: 30-12-2019
  14. Universidad Alas Peruanas: 26-12-2019
  15. Universidad Privada Leonardo Da Vinci: 13-12-2019
  16. Universidad Interamericana para el Desarrollo: 12-12-2019
  17. Universidad Peruana de Ciencias e Informática: 12-12-2019
  18. Universidad Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración: 06-12-2019
  19. Universidad San Pedro: 05-12-2019
  20. Universidad Seminario Bíblico Andino: 29-11-2019
  21. Escuela Internacional de Posgrado S.A.C.: 22-11-2019
  22. Universidad Privada Juan Mejía Baca: 14-11-2019
  23. Universidad Privada Autónoma del Sur: 14-11-2019
  24. Universidad Peruana Austral del Cusco: 08-11-2019
  25. Escuela de Postgrado San Francisco Xavier: 08-11-2019
  26. Universidad Ciencias de la Salud: 17-10-2019
  27. Universidad Privada SISE: 15-10-2019
  28. Universidad Inca Garcilaso de la Vega: 10-10-2019
  29. Universidad Peruana de Oriente: 03-10-2019
  30. Universidad Global del Cusco: 24-09-2019
  31. Universidad Privada Juan Pablo II: 20-09-2019
  32. Universidad Privada de la Selva Peruana: 20-09-2019
  33. Universidad de Ayacucho Federico Froebel: 13-09-2019
  34. Universidad Privada de Ica: 05-09-2019
  35. Universidad Privada de Pucallpa: 09-08-2019
  36. Universidad Particular de Chiclayo: 25-07-2019
  37. Universidad San Andrés: 04-07-2019
  38. Universidad Privada Arzobispo Loayza: 13-06-2019
  39. Universidad Privada Telesup: 30-05-2019
  40. Universidad Privada Sergio Bernales: 05-04-2019
  41. Universidad Peruana Simón Bolívar: 22-02-2019
  42. Universidad Marítima del Perú: 18-01-2019
  43. Universidad de Lambayeque: 21-12-2018
  44. Universidad Peruana de Investigación y Negocios: 29-11-2018
  45. Universidad Peruana de Integración Global S.A.C.: 30-10-2018
  46. Universidad Peruana de Arte Orval S.A.C.: 18-10-2018

Cabe destacar que la totalidad de universidades que se quedaron sin licencia eran privadas, es decir, todas las casas de estudios superiores públicas han recibido el visto bueno de Sunedu para seguir impartiendo clases a sus alumnos.

