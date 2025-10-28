Mira todas las universidades a las que Sunedu les ha denegado la licencia

Desde que fue creada, la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) ha denegado la licencia a varias universidades. Estas denegaciones se deben a que esas instituciones no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), por lo que fueron forzadas a iniciar un proceso de cese de actividades.

Entre las casas de estudios más conocidas que quedaron fuera de funcionamiento se encuentran la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Universidad Científica del Perú, Universidad Alas Peruanas, la Universidad Privada Telesup y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Aquí tienes la lista completa de universidades a las que Sunedu denegó la licencia por la baja calidad de su enseñanza, entre otros motivos, además de la fecha en la que se publicó su respectiva resolución de cese de funcionamiento:

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote: 27-02-2021 Universidad Científica del Perú: 08-07-2020 Universidad José Carlos Mariátegui: 13-06-2020 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: 06-03-2020 Universidad Autónoma San Francisco: 28-02-2020 Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo: 26-02-2020 Universidad Privada San Carlos: 14-02-2020 Universidad Seminario Evangélico de Lima: 24-01-2020 Universidad Latinoamericana CIMA: 22-01-2020 Universidad Politécnica Amazónica: 22-01-2020 Universidad Privada Líder Peruana: 16-01-2020 Universidad Peruana Las Américas: 03-01-2020 Universidad Santo Domingo de Guzmán: 30-12-2019 Universidad Alas Peruanas: 26-12-2019 Universidad Privada Leonardo Da Vinci: 13-12-2019 Universidad Interamericana para el Desarrollo: 12-12-2019 Universidad Peruana de Ciencias e Informática: 12-12-2019 Universidad Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración: 06-12-2019 Universidad San Pedro: 05-12-2019 Universidad Seminario Bíblico Andino: 29-11-2019 Escuela Internacional de Posgrado S.A.C.: 22-11-2019 Universidad Privada Juan Mejía Baca: 14-11-2019 Universidad Privada Autónoma del Sur: 14-11-2019 Universidad Peruana Austral del Cusco: 08-11-2019 Escuela de Postgrado San Francisco Xavier: 08-11-2019 Universidad Ciencias de la Salud: 17-10-2019 Universidad Privada SISE: 15-10-2019 Universidad Inca Garcilaso de la Vega: 10-10-2019 Universidad Peruana de Oriente: 03-10-2019 Universidad Global del Cusco: 24-09-2019 Universidad Privada Juan Pablo II: 20-09-2019 Universidad Privada de la Selva Peruana: 20-09-2019 Universidad de Ayacucho Federico Froebel: 13-09-2019 Universidad Privada de Ica: 05-09-2019 Universidad Privada de Pucallpa: 09-08-2019 Universidad Particular de Chiclayo: 25-07-2019 Universidad San Andrés: 04-07-2019 Universidad Privada Arzobispo Loayza: 13-06-2019 Universidad Privada Telesup: 30-05-2019 Universidad Privada Sergio Bernales: 05-04-2019 Universidad Peruana Simón Bolívar: 22-02-2019 Universidad Marítima del Perú: 18-01-2019 Universidad de Lambayeque: 21-12-2018 Universidad Peruana de Investigación y Negocios: 29-11-2018 Universidad Peruana de Integración Global S.A.C.: 30-10-2018 Universidad Peruana de Arte Orval S.A.C.: 18-10-2018

Cabe destacar que la totalidad de universidades que se quedaron sin licencia eran privadas, es decir, todas las casas de estudios superiores públicas han recibido el visto bueno de Sunedu para seguir impartiendo clases a sus alumnos.

