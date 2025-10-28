Mira todas las universidades a las que Sunedu les ha denegado la licencia
Desde que fue creada, la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) ha denegado la licencia a varias universidades. Estas denegaciones se deben a que esas instituciones no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), por lo que fueron forzadas a iniciar un proceso de cese de actividades.
Entre las casas de estudios más conocidas que quedaron fuera de funcionamiento se encuentran la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Universidad Científica del Perú, Universidad Alas Peruanas, la Universidad Privada Telesup y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Aquí tienes la lista completa de universidades a las que Sunedu denegó la licencia por la baja calidad de su enseñanza, entre otros motivos, además de la fecha en la que se publicó su respectiva resolución de cese de funcionamiento:
- Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote: 27-02-2021
- Universidad Científica del Perú: 08-07-2020
- Universidad José Carlos Mariátegui: 13-06-2020
- Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: 06-03-2020
- Universidad Autónoma San Francisco: 28-02-2020
- Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo: 26-02-2020
- Universidad Privada San Carlos: 14-02-2020
- Universidad Seminario Evangélico de Lima: 24-01-2020
- Universidad Latinoamericana CIMA: 22-01-2020
- Universidad Politécnica Amazónica: 22-01-2020
- Universidad Privada Líder Peruana: 16-01-2020
- Universidad Peruana Las Américas: 03-01-2020
- Universidad Santo Domingo de Guzmán: 30-12-2019
- Universidad Alas Peruanas: 26-12-2019
- Universidad Privada Leonardo Da Vinci: 13-12-2019
- Universidad Interamericana para el Desarrollo: 12-12-2019
- Universidad Peruana de Ciencias e Informática: 12-12-2019
- Universidad Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración: 06-12-2019
- Universidad San Pedro: 05-12-2019
- Universidad Seminario Bíblico Andino: 29-11-2019
- Escuela Internacional de Posgrado S.A.C.: 22-11-2019
- Universidad Privada Juan Mejía Baca: 14-11-2019
- Universidad Privada Autónoma del Sur: 14-11-2019
- Universidad Peruana Austral del Cusco: 08-11-2019
- Escuela de Postgrado San Francisco Xavier: 08-11-2019
- Universidad Ciencias de la Salud: 17-10-2019
- Universidad Privada SISE: 15-10-2019
- Universidad Inca Garcilaso de la Vega: 10-10-2019
- Universidad Peruana de Oriente: 03-10-2019
- Universidad Global del Cusco: 24-09-2019
- Universidad Privada Juan Pablo II: 20-09-2019
- Universidad Privada de la Selva Peruana: 20-09-2019
- Universidad de Ayacucho Federico Froebel: 13-09-2019
- Universidad Privada de Ica: 05-09-2019
- Universidad Privada de Pucallpa: 09-08-2019
- Universidad Particular de Chiclayo: 25-07-2019
- Universidad San Andrés: 04-07-2019
- Universidad Privada Arzobispo Loayza: 13-06-2019
- Universidad Privada Telesup: 30-05-2019
- Universidad Privada Sergio Bernales: 05-04-2019
- Universidad Peruana Simón Bolívar: 22-02-2019
- Universidad Marítima del Perú: 18-01-2019
- Universidad de Lambayeque: 21-12-2018
- Universidad Peruana de Investigación y Negocios: 29-11-2018
- Universidad Peruana de Integración Global S.A.C.: 30-10-2018
- Universidad Peruana de Arte Orval S.A.C.: 18-10-2018
Cabe destacar que la totalidad de universidades que se quedaron sin licencia eran privadas, es decir, todas las casas de estudios superiores públicas han recibido el visto bueno de Sunedu para seguir impartiendo clases a sus alumnos.