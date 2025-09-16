Octavo retiro de AFP 2025: ¿qué debe ocurrir para hacer posible un nuevo desembolso?

En los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de aprobar un octavo retiro de fondos de las AFP. La medida se encuentra en el Congreso de la República y podría afectar a millones de afiliados.

A la fecha, se han presentado 25 proyectos de ley que proponen distintos escenarios y montos para el nuevo desembolso. La mayoría plantea liberar hasta 4 UIT (S/21 400) de las cuentas individuales de capitalización, como ocurrió en los siete retiros anteriores.

Algunas iniciativas van más allá. Se propone un retiro de hasta 5 UIT (S/26 750), o incluso liberar entre el 50 % y el 100 % del fondo para los afiliados que decidan mudarse de forma definitiva al extranjero.

Todas estas propuestas tienen un objetivo común: otorgar liquidez a los aportantes. La medida busca atender necesidades derivadas de la crisis económica, el desempleo o situaciones de emergencia sanitaria.

¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA HACER POSIBLE EL NUEVO DESEMBOLSO?

Por ahora, los proyectos se encuentran en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que aún no ha iniciado el debate. Si la comisión aprueba un dictamen, este pasará al Pleno del Congreso. En caso de obtener respaldo, será remitido al Ejecutivo.

El Gobierno podrá entonces promulgar la norma para su entrada en vigencia inmediata o devolverla con observaciones.

EL GOBIERNO Y SECTORES POLÍTICOS SE MUESTRAN A FAVOR

La presidenta Dina Boluarte anunció que el Ejecutivo respalda un octavo retiro, al que calificó como una legítima respuesta a las necesidades de los trabajadores y sus familias.

En la misma línea, partidos como Fuerza Popular han pedido que la Comisión de Economía priorice el tema en la agenda parlamentaria, lo que abre la posibilidad de que el debate se acelere en las próximas semanas.