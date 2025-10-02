Parque de las Leyendas 2025: mira quiénes ingresan gratis a sus dos sedes

El Parque de las Leyendas, con sedes en San Miguel y Huachipa, se mantiene como uno de los principales espacios turísticos y culturales de Lima. Además de ser un zoológico, promueve la conservación de especies, la educación ambiental y la inclusión social.

A diario, familias, estudiantes y visitantes recorren sus instalaciones, que reúnen flora y fauna de distintas regiones del Perú. Como parte de su política inclusiva, algunos grupos cuentan con ingreso gratuito durante todo el año, incluidos los feriados.

¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR GRATIS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN 2025?

* Personas con discapacidad: acceso gratuito presentando el carné de Conadis. El beneficio también incluye a un acompañante.

* Guías oficiales de turismo: ingreso libre con credencial del Mincetur o de gobiernos regionales.

* Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional: entrada gratuita presentando el carné de veterano junto con el DNI, según la Ley 30826.

Con estas medidas, el Parque de las Leyendas reafirma su compromiso con la inclusión y la educación cultural, consolidándose como un espacio clave para el turismo familiar y escolar en Lima.

PRECIOS DE ENTRADAS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Ten en cuenta que el resto de visitantes deberá pagar por su ingreso, de acuerdo al siguiente tarifario:

* Mayores de 13 años: S/ 18.

* Niños de 3 a 12 años: S/ 10.

* Adultos mayores (60 años a más): S/ 4 (válido todos los días, incluidos feriados).

