Viajó para ver a su familia y terminó perdiendo la vida en una clínica por mala praxis

Lo que debía ser un cambio estético terminó en tragedia. Marcela Paravicini, peruana radicada en España, viajó al país y decidió someterse a una lipoescultura sin informar a su familia. Horas después de la intervención, su estado se agravó y falleció.

La operación fue realizada por el doctor Roberto Rodríguez en una clínica de San Isidro. Según el testimonio de sus familiares, Marcela fue dada de alta al día siguiente, pese a presentar intensos dolores, vómitos y dificultad para ingerir alimentos. Durante ese tiempo, mantuvo comunicación con el médico, quien respondió de manera breve y sin brindar atención adecuada.

La necropsia confirmó que la causa de muerte fue peritonitis producto de perforaciones intestinales ocasionadas por un agente quirúrgico. Para la familia, esto evidenciaría una presunta negligencia médica.

Tras el fallecimiento, aseguran que el médico no volvió a comunicarse. La clínica, por su parte, indicó que el cirujano no pertenece a su staff, aunque reconoció su responsabilidad en lo ocurrido dentro de sus instalaciones.

Hoy, los familiares exigen justicia y cuestionan los protocolos de atención. La historia de Marcela no solo deja dolor, sino también una alerta sobre los riesgos de procedimientos estéticos y la importancia de una supervisión médica adecuada.

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