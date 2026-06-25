Presidente del IGP: “Se espera un sismo del orden 8.8 frente a la región Lima”

Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que frente a la costa de Lima, debido al silencio sísmico de hace 279 años, se espera un sismo de 8.8 grados.

“A finales de mayo se hizo un simulacro de un sismo de 8.8. La pregunta es, ¿de dónde sale ese valor de magnitud? Simplemente es el resultado de lo que la ciencia está aportando. Nosotros, desde el 2014, ya hemos indicado de manera oficial que se esperan sismos de ese orden de magnitud frente a la costa de la región Lima”, enfatizó.

Además, el especialista indicó que otras zonas costeras de regiones al sur de la capital peruana, llevan más de 80 a 100 años sin liberar energía importante.

“Se esperan sismos de menor magnitud, pero del orden de 8 grados, frente a la costa de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Entonces, con esa información, el número de simulacros se ha incrementado, pero también tiene que haber un compromiso de la misma población para sumarse a esta preparación”, remarcó el Presidente del IGP.