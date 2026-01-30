Reniec anuncia campaña de DNI ELECTRÓNICO GRATIS en el Rímac: conoce cómo acceder y horarios

¿Quieres renovar tu DNI a uno electrónico? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anuncia que realizará una megacampaña de trámites del DNI completamente gratis este sábado 31 de enero del 2026, en el distrito limeño del Rímac.

Esta campaña busca reducir el porcentaje de personas indocumentadas en Lima y facilitar servicios de primera necesidad, como salud, educación, programas sociales y otros trámites del Estado peruano.

Estas megacampañas de inicio de año van dirigidas a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con ello, el Reniec busca masificar el uso del DNI electrónico 3.0 a nivel nacional. Esta iniciativa no solo será en el Rímac, sino en otros distritos de Lima y del Perú, que serán comunicados bajo un cronograma establecido.

Megacampaña de DNI GRATIS en el Rímac: dónde, a qué hora y quiénes pueden beneficiarse

Reniec señala que la sede de la campaña se realizará en el Centro de Salud Militar, ubicado en la avenida Prolongación Alcacaz, en cruce con la avenida Morro de Arica.

El horario de atención para todos los ciudadanos iniciará desde las 8.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.

Solo podrán acceder a este beneficio del DNI gratuito los menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidades, sociedades minoritarias, migrantes, entre otros).

VIDEO RECOMENDADO