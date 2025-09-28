Retiro AFP 2025: ¿cuándo inicia el trámite para acceder a los 21 400 soles?

Este domingo 28 de septiembre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento para el octavo retiro de fondos AFP, que permitirá a los afiliados acceder hasta 4 UIT, equivalentes a S/21,400.

La norma establece los lineamientos que las AFP deben seguir para implementar este retiro, el cual fue aprobado por el Congreso. En ese contexto, en la siguiente nota de Latina Noticias te contamos desde qué fecha los peruanos podrán solicitar el retiro de su dinero.

¿DESDE CUÁNDO SE RECIBIRÁN LAS SOLICITUDES DE RETIO DE AFP?

Atención a todos los peruanos. Las solicitudes podrán ingresarse hasta 90 días calendario a partir del 21 de octubre de 2025, fecha en la que los afiliados podrán solicitar su retiro de forma virtual o presencial. El plazo se extenderá hasta el 18 de enero de 2026.

Ante esta situación, la SBS aseguró que las AFP deberán ofrecer plataformas digitales seguras y canales físicos para quienes prefieran hacerlo de manera presencial.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Mayella Lloclla​ aquí: