Retiro AFP 2025: desde cuándo podré acceder a mi dinero

Desde que se autorizó la ley que habilita el octavo retiro de fondos de las AFP, millones de afiliados al sistema privado de pensiones tienen expectativa de cuándo retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias (4 UIT) de sus cuentas individuales.

Sin embargo, aún queda un paso crucial antes de que el dinero llegue a los aportantes. En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce qué es lo que falta para que una gran cantidad de personas puedan tener acceso a este importante dinero.

¿DESDE CUÁNDO PODRÉ RETIRAR MI AFP?

Para poder retirar el dinero de la AFP, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), según lo establecido en la norma, dispone de un plazo máximo de 30 días calendario a fin de aprobar el procedimiento.

Dado que la ley entró en vigencia el 21 de septiembre de 2025, la fecha límite para la publicación del reglamento es el lunes 20 de octubre. No obstante, este proceso podría adelantarse, como en previas ocasiones.

De esta manera, los afiliados deben estar atentos a los anuncios oficiales de la SBS y de sus respectivas AFP, ya que solo con el reglamento operativo será posible iniciar los trámites para acceder a este beneficio económico.

