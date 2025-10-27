Retiro AFP: ¿cuántas oportunidades tienes para tramitar tu solicitud?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones ya pueden realizar su octavo retiro de fondos AFP, que permite retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400. El proceso inició el 21 de octubre de 2025 y estará vigente hasta el 18 de enero de 2026.

El procedimiento se ha organizado en tres cronogramas distintos, con base en el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). El primer periodo va del 21 de octubre al 18 de noviembre, donde se habilita un dígito cada dos días. El segundo periodo se extiende del 19 de noviembre al 3 de diciembre, con un dígito por día. Finalmente, el tercer periodo será del 4 de diciembre al 18 de enero, en el que cualquier afiliado podrá presentar su solicitud sin restricción de número de documento.

CRONOGRAMA DE RETIRO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DE TU DNI

El detalle del calendario oficial para enviar la solicitud es el siguiente:

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre

0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre

1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre

2: 28-29 de octubre y 24 de noviembre

3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre

4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre

5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre

6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre

7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre

8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre

9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre

Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

La representante de AFP Integra recordó que la solicitud de retiro no tiene costo y que el trámite es completamente virtual y gratuito. “No hay ningún tipo de cobro para ejecutarlo. La AFP cumple con todas las normas de protección de datos y ciberseguridad”, señaló Parodi.

Para los afiliados que aún no saben en qué AFP se encuentran registrados, la Asociación de AFP recordó que pueden consultar esta información en el portal oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Solo deben ingresar a https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea y seleccionar la opción “Constancia de Afiliación AFP”.

