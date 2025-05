¿Se heredan las deudas? Lo que debes saber sobre los cambios en el seguro de desgravamen

Un reciente anuncio de la SBS generó debate público. Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación ante la posibilidad de heredar las deudas de un familiar fallecido, lo que provocó incertidumbre sobre el impacto real de la medida.

¿Qué cambia exactamente? La modificación se relaciona con el seguro de desgravamen, un producto financiero que impide que las deudas recaigan en los familiares del titular. La SBS busca reforzar su uso y aclarar en qué casos se activa este seguro, protegiendo así tanto a los deudores como a sus familias.

SEGURO DE DESGRAVAMEN: ¿QUÉ DICE LA SBS SOBRE LOS CAMBIOS?

La SBS ha remarcado que los compromisos crediticios son personales y no se transfieren automáticamente a los herederos, a menos que exista un patrimonio que responda por ellos.

El seguro de desgravamen es un instrumento que protege a los familiares del deudor: se activa en caso de fallecimiento o invalidez total del titular y cubre la deuda pendiente. Es decir, evita que el compromiso económico se extienda más allá de la persona que lo contrajo, protegiendo tanto a la entidad financiera como a la familia del titular.

En caso de que un fallecido no haya contratado este seguro, las deudas no desaparecen: se pueden cobrar con los bienes que conforman su herencia. Esto significa que los acreedores podrán reclamar el pago con los recursos que dejó la persona, pero no podrán exigir dinero a los herederos más allá de ese patrimonio.

Si la masa hereditaria no es suficiente para cubrir el total del crédito, los familiares tampoco están obligados a asumir la diferencia. La SBS ha sido enfática: el patrimonio personal de los herederos no se pone en riesgo por las deudas de un familiar, lo que brinda tranquilidad frente a versiones que advertían sobre una herencia automática de deudas.

¿Y LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS?

Por su parte, el seguro de desgravamen continuará siendo obligatorio para los créditos hipotecarios. Dado que se trata de préstamos de largo plazo y de montos significativos, este requisito protege tanto a las entidades financieras como a los deudores y sus familias, asegurando que no se pierda el bien inmueble ante una eventualidad.

VIDEO RECOMENDADO