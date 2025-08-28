Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Te ayudo

Serpar subastará 105 terrenos en distritos estratégicos de Lima: mira cómo participar

Te ayudo
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

La Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), subastará 105 terrenos ubicados en distritos estratégicos de la ciudad, los cuales cuentan con servicios completos, están saneados e inscritos en los registros públicos. Estos podrán ser adquiridos por participantes provenientes de cualquier región.

Los terrenos, que van desde los 90 a los 1 340 m², provienen de aportes de la habilitación urbana y están ubicados en distritos como Ate, Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Pachacámac, Miraflores, La Molina y Santiago de Surco, con precios base desde S/63 900.

El acto público se llevará a cabo el martes 16 de septiembre, desde las 9:00 a. m., en el Circuito Mágico del Agua, con la participación de un notario que garantizará la transparencia del proceso.

Los terrenos están ubicados en zonas de alta demanda y gran proyección, lo que los convierte en una inversión segura. Lo recaudado en la subasta se destinará al mantenimiento y habilitación de los clubes y parques metropolitanos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyendo al bienestar urbano de Lima.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE TERRENOS?

La subasta estará abierta tanto a personas naturales como jurídicas, que podrán participar de manera presencial o virtual.

Para ello, los interesados deben adquirir las bases hasta el lunes 15 de septiembre. El costo es de S/50 y se puede adquirir en la web del Serpar, también en los puntos de venta habilitados o de manera presencial en el Parque de La Muralla de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m. y en el Circuito Mágico del Agua de lunes a domingo de 3 p. m. a 9 p. m.

Después de comprar las bases, los postores deben depositar una garantía equivalente al 5 % del precio base del terreno de su interés. La documentación requerida y la carta de presentación pueden ser entregadas de forma presencial o virtual a través de la mesa de partes de Serpar.

Para más información, los interesados pueden consultar las bases completas en el sitio web oficial del Serpar o comunicarse al 991040525, 962792403 o 945502821.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo