Serpar subastará 17 terrenos en Lima a precios de remate: mira cómo participar

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció la subasta pública “a precios de remate” de 17 terrenos ubicados en ocho distritos de la capital. Los lotes están debidamente saneados, inscritos en los Registros Públicos y cuentan con todos los servicios básicos.

La convocatoria, impulsada por la Municipalidad de Lima, permitirá que personas de cualquier región del país puedan adquirir estas propiedades, ubicadas en zonas con alto potencial de desarrollo urbano.

DISTRITOS Y PRECIOS BASE

Los terrenos, con precios desde S/ 77,905, provienen de aportes por habilitación urbana y se encuentran en los distritos de Ate, Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, La Molina y Santiago de Surco.

Los lotes varían en tamaño entre 117 m² y 1,340 m², y están destinados exclusivamente a usos urbanos, sin afectar áreas verdes. Según Serpar, constituyen una opción de inversión segura y sostenible.

Los fondos recaudados se destinarán al mantenimiento y mejora de clubes y parques metropolitanos, contribuyendo al bienestar urbano y ambiental de la ciudad.

FECHA Y LUGAR DE LA SUBASTA

El evento se realizará el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Circuito Mágico del Agua, bajo la modalidad de martillero público y con la supervisión de un notario, garantizando transparencia y legalidad en todo el proceso.

Podrán participar personas naturales o jurídicas, de forma presencial o virtual. Los interesados deberán adquirir las bases hasta el 12 de noviembre.

El costo de las bases es S/ 50 y puedes adquirirlas en la web oficial de Serpar y en los puntos de venta autorizados: en el Parque de La Muralla de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. y en el Circuito Mágico del Agua de lunes a domingo de 3 p.m. a 9 p.m.

Tras la compra, los postores deberán depositar una garantía del 5 % del precio base del terreno de su interés. Luego, deberán presentar la documentación y carta de presentación, ya sea presencialmente o mediante la mesa de partes virtual de Serpar.

