¿Tu casa califica como pobre en el Sisfoh? Descúbrelo rápido con tu DNI

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) pone a disposición de los hogares peruanos una herramienta clave para verificar su clasificación socioeconómica en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) 2025.

Este sistema, creado hace casi 20 años, busca identificar y apoyar a las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad a través de programas sociales del Gobierno. Por ello, en la siguiente nota, descubre si tu casa califica como pobre.

REVISA SI TU CASA ES CALIFICADA COMO POBRE EN SISFOH

Para saber si tu casa o vivienda se encuentra calificada como pobre, ingresa a este enlace y luego dirígete a la opción “Consulta mi hogar“. Una vez realizado, sigue los siguientes pasos:

1. Elige el tipo de documento y coloca el número correspondiente.

2. Coloca el número de verificación que te aparece en el recuadro.

3. Posterior a ello, dale clic a “Consultar”.

4. Completa los campos requeridos, tales como fecha de nacimiento de tu hijo, número de UBIGEO en DNI, entre otros.

5. Una vez completado, debe aparecerte toda la información referente a tu nivel de Clasificación Socioeconómica (CSE) en Sisfoh.

Es importante mencionar que este proceso de verificación de condición socioeconómica es fundamental para determinar la elegibilidad en programas como Juntos o Pensión 65, entre otros incentivos económico entregados por el Estado peruano.

El Sisfoh, establecido por Resolución Ministerial N° 399, proporciona datos socioeconómicos precisos que permiten focalizar adecuadamente las intervenciones públicas dirigidas a los sectores más vulnerables del país.

¿QUÉ PASA SI NO ESTÁS REGISTRADO EN EL SISFOH?

Es posible que el resultado de tu búsqueda en la página web del Sisfoh te indique que no estás registrado en el Padrón General de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por lo cual, no tienes Clasificación Socioeconómica (CSE).

Si consideras que tu hogar se encuentra en situación de pobreza o de pobreza extrema y que debe figurar en el mencionado padrón, tienes que acudir a la Unidad Local de Empadronamiento de la municipalidad de tu distrito para presentar una Solicitud de Obtención de la CSE.

El trámite es sencillo y gratuito. Solo debes llevar el original del DNI o Carné de Extranjería de todos los integrantes del hogar, además de un recibo de luz (en caso cuentes con este servicio) con una antigüedad no mayor a los 3 meses.

La obtención de la CSE demora como máximo 25 días hábiles para hogares de zonas urbanas y 40 días hábiles para hogares de zonas rurales.

