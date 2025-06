Actriz de famosa serie de Netflix golpea a ladrón y frustra robo | VIDEO

Una actriz de la serie de Netflix ‘Bridgerton‘ vivió un violento intento de robo el 8 de febrero de 2025 mientras tomaba café en el local Joe & The Juice, en el distrito de Kensington, Londres.

Un joven de 18 años, identificado como Zacariah Boulares y con antecedentes penales, le arrebató su celular a Genevieve Chenneour. La actriz, acompañada de su perro y una amiga, bloqueó la salida del ladrón, lo golpeó y logró recuperar su equipo móvil.

La situación escaló cuando un cómplice del ladrón amenazó con apuñalarla. A pesar del riesgo, Chenneour se defendió. El atacante fue detenido y se declaró culpable. Precisamente, la sentencia se dictará este martes 17 de junio en el tribunal de Isleworth. Su cómplice fue liberado por falta de pruebas.

Este episodio ha encendido la alarma sobre la seguridad en espacios públicos de Londres. La actriz agradeció al personal del local y pidió no normalizar la violencia en las calles. Su caso ha generado un debate público y ha impulsado pedidos de mayor presencia policial en zonas como Kensington.

En redes sociales, el nombre de Genevieve Chenneour se volvió tendencia, convirtiéndose en símbolo de resistencia frente a la creciente inseguridad urbana en Inglaterra.

Here's an Algerian thief trying to steal Bridgerton star Genevieve Chenneour's phone in a coffee shop. Zacariah Boulares also threatened to chop off Aled Jones's arm when he stole his watch https://t.co/1FTKLCUSmt pic.twitter.com/BLmM87xk1S