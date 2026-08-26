Aniquem busca recaudar S/100,000 para la rehabilitación de niños sobrevivientes de quemaduras

Cuando alguien ve una cicatriz, suele preguntar: “¿Cómo pasó?”. Pero pocas veces se pregunta: “¿Qué sigue después?”. Para un niño sobreviviente de una quemadura, la historia no termina cuando la herida cierra; ahí comienza un proceso de rehabilitación que puede extenderse por meses o incluso años.

Bajo esta mirada, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) lanza su campaña nacional “Lo que sigue”, con el llamado “Sigamos sanando cicatrices”, que se desarrollará del 14 al 27 de septiembre.

Este 2026, Aniquem tiene como meta recaudar S/100,000 para duplicar el impacto alcanzado en 2025, con el objetivo de brindar rehabilitación integral a 16 niños y niñas sobrevivientes de quemaduras o alcanzar 4,000 atenciones terapéuticas durante sus procesos de recuperación.

Con más de 26 años de experiencia, Aniquem ofrece atención integral y gratuita a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Su programa de rehabilitación incluye terapia física, terapia ocupacional, apoyo psicológico, hidroterapia y prendas de compresión, servicios esenciales para recuperar la movilidad, fortalecer la autoestima y mejorar la calidad de vida.

Cinco años sumando esfuerzos con Yape

Desde hace cinco años, Aniquem y Yape trabajan juntos para convertir un gesto cotidiano en una oportunidad real de ayudar. Gracias a esta alianza, se han recaudado S/52,537.38, beneficiando a más de 10,400 niños y niñas sobrevivientes de quemaduras.

Durante la campaña, cualquier persona podrá sumarse fácilmente a través de Yape. Para donar solo debes seguir estos pasos:

1. Abre la aplicación Yape.

2. Busca el botón Dona Ahora de Aniquem.

3. Ingresa el monto y ¡listo!

También puedes donar directamente al número: 945 947 436. Ten en cuenta que cada donación es una oportunidad.

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