Artemis II regresa a la Tierra: hora y detalles de su histórico descenso tras misión alrededor de la Luna

Tras diez días en el espacio, la tripulación de Artemis II regresa a la Tierra este viernes por la tarde, en el cierre de una misión histórica que marca el retorno de la humanidad a las inmediaciones de la Luna.

La NASA ultima los preparativos para el retorno de los cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— quienes completaron un sobrevuelo lunar clave para futuras misiones tripuladas.

La nave Orion realizará su regreso mediante una trayectoria de “retorno libre”, aprovechando la gravedad de la Luna para impulsarse de vuelta a la Tierra sin necesidad de una propulsión adicional prolongada.

Durante el reingreso, la cápsula alcanzará velocidades cercanas a los 40 mil kilómetros por hora y soportará temperaturas de hasta 2,500 grados centígrados. Su escudo térmico será fundamental para resistir el calor extremo, antes del despliegue de paracaídas que permitirán un descenso controlado.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA EL AMERIZAJE?

El amerizaje está previsto para este 10 de abril en el océano Pacífico, frente a la costa de California, poniendo fin a una misión que se da más de 50 años después de los últimos sobrevuelos lunares.

La transmisión de NASA TV comenzará aproximadamente a las 5:30 de la tarde, hora peruana. La separación de módulos está programada para las 6:33 p.m., el ingreso a la atmósfera a las 6:53 p.m. y el amerizaje a las 7:07 p.m.

FASES CLAVE DEL DESCENSO

El descenso contempla varias fases críticas: la separación del módulo de servicio, la entrada a la atmósfera, el despliegue de paracaídas y el impacto controlado en el mar.

Tras el amerizaje, equipos de la NASA y la Marina de Estados Unidos realizarán la recuperación. Los astronautas serán evacuados en helicópteros y trasladados a un buque, donde pasarán las primeras evaluaciones médicas.

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