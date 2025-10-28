Cometa Interestelar 3I/ATLAS: De ‘anticola’ a cola convencional, ¿evidencia de tecnología alienígena?
Las imágenes recientes del cometa interestelar 3I/ATLAS muestran un cambio drástico: tras exhibir una inusual ‘anticola’, ahora presenta una cola normal. Este comportamiento podría no ser natural. (Video: Europa Press)
Un científico de Harvard sugiere que esta transición anómala indicaría una posible maniobra inteligente, comparable a un mecanismo de frenado operado por tecnología no humana.
Cabe recordar que el 3I/ATLAS ha capturado el interés científico desde su detección en nuestro sistema solar en julio, debido a sus propiedades singulares y una composición química nunca antes registrada. Su reciente modificación conductual intensifica las conjeturas sobre su procedencia.
Observaciones efectuadas en septiembre por el Telescopio Óptico Nórdico en España confirmaron la existencia de una auténtica cola de cometa.
MECANISMO DE DESACELERACIÓN Y ‘CISNE NEGRO’
Las nuevas tomas indican que el objeto, con un peso aproximado de 33 mil millones de toneladas, pierde material al acercarse al Sol y recibir hasta 33 gigavatios de radiación solar, según detalló el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, en su blog.
Loeb explicó que la secuencia (primero la anti-cola, luego la cola convencional) podría señalar una “maniobra controlada” y un suceso de gran trascendencia tipo “cisne negro”.
La anticola se componía de dióxido de carbono, agua, restos de cianuro y, notablemente, una aleación de níquel inédita en la naturaleza, utilizada únicamente en procesos de fabricación terrestre. Loeb postula: si el objeto es una nave alienígena desacelerando, la anti-cola sería prueba de un “empuje de frenado”, que naturalmente concluiría con la aparición de una cola tras finalizar la maniobra.
MONITOREO CIENTÍFICO Y EXPECTATIVAS DE LA NASA
La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) incorporó esta semana al 3I/ATLAS a su lista de observación prioritaria, iniciando un monitoreo estricto dada su relevancia científica.
El IAWN comunicó que, aunque el cometa no representa una amenaza, ofrece una excelente ocasión para un ejercicio de observación por su prolongada visibilidad desde la Tierra.
Investigadores globales esperan con gran expectación las imágenes de mayor resolución del 3I/ATLAS captadas este mes por la cámara HiRISE de la NASA. Estas fotos fueron tomadas por el orbitador de Marte cuando el objeto pasó a 12 millones de millas del planeta rojo, pero su publicación se ha retrasado.
Se calcula que el 3I/ATLAS alcanzará su máximo acercamiento al Sol (perihelio) el 29 de octubre, a una distancia 1.8 veces mayor que la Tierra-Sol, lo cual podría ofrecer nuevas claves sobre su origen y dinámica.
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL COMETA INTERESTELAR 3I/ATLAS
El cometa 3I/ATLAS se distingue de los cuerpos celestes conocidos de nuestro sistema solar por varios rasgos insólitos:
- Chorro de material anómalo (anticola): Sorprendió al expulsar un chorro de gas y material dirigido hacia el Sol. Lo habitual es que apunte en dirección opuesta.
- Química atípica: El material eyectado contiene níquel puro, con escasísimo hierro. Este desequilibrio elemental carece de precedentes en cometas naturales.
- Emisión temprana de agua: Se detectó una gran liberación de vapor de agua a una distancia solar donde el hielo debería seguir sólido, sugiriendo un mecanismo de calentamiento interno o una estructura superficial diferente.
- Antigüedad extrema y origen: Se estima que el 3I/ATLAS tiene hasta 10.000 millones de años, siendo el cometa más antiguo observado. Su formación se remontaría a los orígenes de la Vía Láctea, en un entorno químico ancestral.