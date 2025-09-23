Compradores del iPhone 17 aseguran que celular se raya rápido incluso cuando se le pone el case

El lanzamiento del nuevo celular de Apple, iPhone 17, fue todo un éxito y millones de usuarios esperaron el momento para comprar su nuevo teléfono móvil. Si bien el iPhone 17 es el último modelo de la cadena de Apple y tiene la mejor tecnología, detalles y más, hay un problema que viene siendo reportado.

Y es que en las últimas horas. las personas que han comprado su iPhone 17 han notado un detalle no menor, pues los celulares se rayan demasiado rápido, incluso cuando es manipulado para poner el case que lo protegerá de caídas, toques y más.

Con diversas fotos y videos, los usuarios mostraron su molestia contra el nuevo celular de Apple ya que la parte trasera del celular se raya con el más mínimo contacto. Asimismo, el tema del color es otro problema que los usuarios han notado, pues la pintura se sale rápidamente y se muestra el color del aluminio.

Cabe mencionar que desde Apple no se han pronunciado al respecto ni tampoco han dado alguna indicación sobre fallas en sus equipos que ya están a la venta. Asimismo, el periodista tecnológico Mark Gurman indicó en su cuenta de X que esto es un problema con regular tiempo y por ello no sacaron el iPhone en color negro para evitar estos problemas.

