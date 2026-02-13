Conoce los distritos con mayor cantidad de divorcios en Lima Metropolitana

El divorcio marca el cierre de una etapa en la vida de una pareja y representa una decisión que suele estar precedida por años de convivencia y cambios personales. Más allá del impacto emocional, la disolución del matrimonio también refleja transformaciones en las dinámicas familiares.

Las cifras oficiales sobre divorcios permiten conocer cómo se distribuyen las rupturas legales en los distintos distritos de la capital. Por ello, en la siguiente nota, te mostramos en qué distritos de Lima Metropolitana se registran más divorcios.

LISTA DE DISTRITOS CON MÁS DIVORCIOS EN LIMA METROPOLITANA

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en Lima Metropolitana se reportaron 9342 divorcios durante el 2024. Frente a ello, los distritos con más divorcios fueron:

San Juan de Lurigancho (610) San Martín de Porres (599) Santiago de Surco (536) Comas (506) Los Olivos (504) Lima (458) San Juan de Miraflores (413) Chorrillos (363).

Los menores registros se dieron en Santa María del Mar (4), Pucusana (7), San Bartolo y Punta Hermosa (8 cada uno).

El INEI informó que los matrimonios disueltos duraron en promedio 15 años y que la tasa de ruptura se mantuvo estable; es decir, 25 divorcios por cada 100 matrimonios inscritos en 2024.

