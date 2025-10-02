Cuatro universidades peruanas entre las mejores de Latinoamérica, según nuevo ranking QS

La educación superior en el Perú sigue siendo fundamental para miles de jóvenes que buscan ser profesionales. Si bien hay una variedad de universidades que ofrecen distintas carreras, ahora 4 casas de estudios han logrado ubicarse entre las 100 mejores de Latinoamérica.

Y es que en la nueva edición del QS World University Rankings 2026: Latin America and The Caribbean, elaborada por la consultora británica QS Quacquarelli Symonds, ha publicado su nuevo ranking en donde ubica a cuatro universidades peruanas en el top 100.

Si bien Brasil y Colombia tienen el mayor número de universidades dentro del ránking, Perú logró interponer a 25 universidades y solo 4 lograron posicionarse como las mejores del continente.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES UNIVERSIDADES PERUANAS DENTRO DELATINOAMÉRICA?

Según el ranking, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es una de las cuatro que se ubican en el top 100 regional, pues está en el puesto 15 de Latinoamérica. Asimismo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) escaló algunas posiciones y ahora se ubica en el puesto 44 de todo el ranking.

Aquí te contamos cuáles son las otras universidades peruanas que forman parte del ranking de QS:

Puesto 70: Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

Puesto 94: Universidad de Lima

Luego del puesto 100, otras universidades que destacan son la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Agraria La Molina y la Universidad de Piura.

