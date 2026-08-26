Dolly Parton: revelan la causa de muerte de la ‘Reina del country’

A pesar de que emprendió una dura batalla contra los problemas de salud que la aquejaron en los últimos meses, la cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton, icono de la música country, falleció a los 80 años el último martes 25 de agosto.

Durante las primeras horas tras su deceso no se conoció el motivo exacto de su fallecimiento. Sin embargo, posteriormente la noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver.

Cabe recordar que en los últimos meses Dolly Parton se vio obligada a suspender varios conciertos debido a sus problemas de salud.

LA CAUSA DE MUERTE DE LA ‘REINA DEL COUNTRY’

De acuerdo a su entorno más cercano y a la familia Parton, la cantante falleció tras una “breve lucha contra el cáncer”. Sus representantes dijeron que murió rodeada de sus seres queridos en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville.

Parton nunca reveló que tenía cáncer, solo en septiembre del año pasado emitió una publicación donde explicaba algunas pausas que le daba a su carrera. Descartando que los problemas de salud que padecía fuese el final de su vida de cantante.

“Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos… Y no se preocupen por que deje el negocio porque Dios aún no ha dicho nada sobre parar… Los quiero y gracias por su comprensión”, publicó.

Finalmente, sus representantes evitaron dar más información sobre los últimos meses de vida de Dolly Parton, solo finalizaron su comunicado recordando la constancia y valentía de la cantante a lo largo de su carrera y en su lucha contra el cáncer.

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