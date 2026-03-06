Descubren nueva especie de animal semiacuático en los Andes del Perú

Una nueva especie de animal semiacuático ha sido descubierta en los bosques montañosos de los Andes peruanos. Se trata del ratón Incanomys parviauris, cuyo hallazgo, a cargo de un equipo internacional de científicos investigadores, ha sido divulgado por la revista American Museum Novitates.

El holotipo (ejemplar único) de esta especie fue identificado en el refugio Las Lechuzas, dentro del Santuario Nacional Cordillera de Colán, en la región Amazonas. A su vez, el paratipo (ejemplar utilizado para describir a la especie descubierta) proviene del sector Las Papayas en el Parque Nacional del Río Abiseo, en San Martín.

La especie descubierta se distingue por sus orejas pequeñas ocultas por el pelaje, cuatro almohadillas en las manos, incisivos y cráneo con rasgos particulares, además, de un pelaje dorsal grisáceo y ventral plateado.

El Incanomys parviauris es una especie hermana del Incanomys mayopuma, descubierta en junio del 2025 en el Santuario Histórico de Machu Picchu, del departamento del Cusco.

HÁBITATS PARA LA CONSERVACIÓN

El animal descubierto está actualmente protegido en cuatro unidades de conservación: el Santuario Nacional Cordillera de Colán, el Parque Nacional del Río Abiseo, el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish y el Área de Conservación Privada Copallín. Son hábitats de alta montaña y permiten realizar investigaciones científicas que revelan especies endémicas.

Los autores del estudio son Pamela Sánchez-Vendizú (de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad Federal de Pará, Brasil), Edson F. Abreu (de la Universidad Estatal de San Angelo, EE. UU.), Víctor Pacheco (del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú) y Silvia E. Pavan (de la Universidad Politécnica del Estado de California, EE. UU.).

