Destacan al Perú como socio clave para la inversión y el desarrollo productivo

En el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, referentes políticos y corporativos examinaron las oportunidades de la región ante la transformación de las cadenas globales de valor. El evento subrayó la relevancia de las alianzas bilaterales para impulsar el crecimiento económico.

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), participó en las sesiones de alto nivel, posicionando al Perú como un destino de inversión seguro. Ante la creciente competencia global y el reajuste de suministros, él enfatizó la necesidad de proyectar una propuesta de valor sólida que fortalezca la certidumbre empresarial.

“Aportamos la perspectiva del empresariado peruano, basada en la experiencia directa de generar empleo y crecer en entornos complejos pero fértiles”, afirmó el directivo.

El líder gremial resaltó que el Perú mantiene una política de puertas abiertas a la inversión, sustentada en reglas claras y estabilidad normativa, un marco constitucional que garantiza predictibilidad y una agenda enfocada en reducir la incertidumbre global.

Finalmente, se destacó que el Perú ofrece socios locales estratégicos comprometidos con la innovación, el empleo formal y el desarrollo responsable. El sector empresarial peruano busca integrar capacidades con sus pares regionales para liderar la productividad en el continente.

VIDEO RECOMENDADO