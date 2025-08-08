Día Internacional del Gato: por qué se celebra cada 8 de agosto y qué otras fechas existen

Cada 8 de agosto, en distintos países del mundo, se conmemora el Día Internacional del Gato. La fecha fue instaurada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto a otras organizaciones protectoras, con el objetivo de visibilizar la importancia del cuidado y respeto hacia estos animales domésticos.

DÍA INTERNACIONAL DEL GATO: ¿POR QUÉ SE CELEBRA?

Lejos de ser solo una excusa para compartir fotografías o videos en redes sociales, esta jornada busca crear conciencia sobre la responsabilidad que implica tener un gato en casa. La idea es reforzar que, aunque sean animales independientes y adaptables, requieren atención médica, alimentación adecuada, estimulación y un entorno seguro.

La elección del 8 de agosto también responde a la necesidad de dar mayor difusión a campañas de protección y de educación sobre la convivencia con felinos. Entre los temas que promueve esta conmemoración están la adopción responsable, la prevención del maltrato y el manejo adecuado para evitar que los gatos afecten a la fauna silvestre.

OTRAS FECHAS

Aunque esta es la fecha más reconocida, no es la única. El 20 de febrero se recuerda la muerte de Socks, el gato que vivió en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton y que se convirtió en un símbolo para los amantes de los felinos. Además, el 29 de octubre, en Estados Unidos, se celebra el Día Nacional del Gato por iniciativa de la especialista en mascotas Colleen Paige.

El origen de estas distintas efemérides refleja que no existe un consenso internacional para fijar una sola fecha. Sin embargo, las tres coinciden en un mismo propósito: rendir homenaje a la relación que las personas han construido con los gatos y promover su bienestar a través de acciones concretas.

Más allá de la celebración, el Día Internacional del Gato tiene un enfoque educativo. Sirve para recordar que muchos problemas que enfrentan los felinos domésticos —como el abandono, la sobrealimentación o la falta de atención veterinaria— pueden prevenirse con información y compromiso por parte de sus dueños. En ese sentido, la fecha es una invitación a reforzar el vínculo con estos animales y garantizarles una vida digna y saludable.

