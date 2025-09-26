Dos influencers fueron asesinados a balazos en Ecuador

Un ataque armado dejó dos víctimas mortales: los influencers Alberto Castro Cárdenas y Mauro Fernando Marín Cortaza. El hecho ocurrió en el sector de Mapasingue oeste, en Guayaquil, Ecuador, la mañana del miércoles 24 de septiembre, causando conmoción entre vecinos, familiares y seguidores.

Alrededor de las 08:00 a.m., las víctimas viajaban en un auto negro cuando fueron interceptadas por otro vehículo. Hombres armados descendieron y dispararon contra ellos.

En la escena se hallaron al menos 19 indicios balísticos. Los impactos quedaron en el parabrisas y en otras partes del vehículo. Los cuerpos de Castro y Marín permanecieron dentro del automóvil.

Marco Proaño, jefe del distrito Florida, confirmó la identidad de los fallecidos y precisó que ambos eran creadores de contenido digital. Alberto Castro era parte de la cuenta de TikTok ‘Los Caminantes 593’, mientras que Mauro Marín producía videos sobre restaurantes, música y rutinas de ejercicio.

Tras el ataque, en redes sociales circuló la versión de que Stalin Castro, otro integrante de ‘Los Caminantes 593’, también había muerto. Horas después, él desmintió esa información a través de un video.

Explicó que en el momento del atentado se encontraba en Cerecita, en un velorio familiar. “Es un día muy triste para muchos. Dos amigos ya no están con nosotros: mi compadre Alberto y Mauro”, señaló. La Policía mantiene operativos en la zona para dar con los responsables del doble crimen.

