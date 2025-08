Ecuador: matan a popular influencer durante transmisión en vivo por TikTok

Keyla Andreína González Mercado (28), influencer y joven emprendedora conocida popularmente como “La Gordita”, fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok desde su casa, ubicada en Guayaquil, Ecuador.

En las imágenes del directo, se escucha a Keyla estar acompañada de varios amigos, entre ellos un hombre identificado como Manuel Andrés N., quien sería el presunto autor del crimen. La secuencia completa del ataque se volvió viral en las redes.

En un momento del clip, registrado el 26 de julio, la influencer bromea con el hombre al decirle “Manuelito, cómprame un bollo… Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta para no sufrir”.

Segundos después, Keyla González recibe dos disparos en la cabeza. Familiares de la víctima indicaron que conocían poco al atacante y que la influencer había sido vista anteriormente en compañía del presunto homicida.

Es importante mencionar que la conocida creadora de contenidos era la menor de tres hermanas, no tenía pareja ni hijos, y padecía diabetes tipo 1. La Policía ecuatoriana continúa con las investigaciones para dar con el paradero del responsable.

