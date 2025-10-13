Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Tendencias

¿El fin de Windows 10 luego del 14 de octubre? Sigue estos pasos para actualizar a Windows 11

Tendencias
¿El fin de Windows 10 luego del 14 de octubre? Sigue estos pasos para actualizar a Windows 11
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Después de este martes 14 de octubre, Microsoft dejará de ofrecer actualizaciones de seguridad gratuitas, asistencia técnica y correcciones para Windows 10. En esta nota conoce qué hacer para mantener tu equipo protegido y cómo actualizar a Windows 11.

ACTUALIZA A WINDOWS 11 PARA MANTENER TU PC SEGURA

Tu computadora seguirá funcionando con Windows 10, pero será más vulnerable a ataques y virus. Por eso, Microsoft recomienda actualizar a Windows 11, un sistema operativo moderno y optimizado con mayores niveles de seguridad.

Si tu PC cumple los requisitos mínimos de hardware, podrás instalar Windows 11 de forma gratuita desde Windows Update, que mostrará las instrucciones paso a paso. Para comprobar la compatibilidad, descarga la aplicación oficial Comprobación de estado de la PC desde el sitio web de Microsoft.

Importante: Antes de que finalice el soporte de Windows 10, crea una copia de seguridad de tus archivos, configuraciones y aplicaciones. Es un proceso rápido que garantiza que tus datos puedan restaurarse fácilmente al actualizar o reinstalar el sistema.

REQUISITOS MÍNIMOS DE WINDOWS 11

Los requisitos mínimos para que puedas usar sin problemas el Windows 11 son:

  • Procesador: 1 GHz o más rápido, con 2 o más núcleos de 64 bits o SoC compatible.

  • Memoria RAM: mínimo 4 GB.

  • Almacenamiento: 64 GB o más.

  • TPM (Trusted Platform Module): versión 2.0. Si el TPM está desactivado, abre la aplicación Seguridad de Windows y verifica la opción Procesador de seguridad.

NOVEDADES DE WINDOWS 11

Windows 11 incorpora mejoras en diseño, productividad, seguridad y entretenimiento:

  • Interfaz rediseñada: apariencia moderna, intuitiva y más cómoda para trabajar y jugar.

  • Recomendaciones inteligentes: acceso rápido a archivos recientes y pestañas en el Explorador.

  • Claves de paso (passkeys): inicio de sesión sin contraseñas en sitios y aplicaciones compatibles.

  • Control Inteligente de Aplicaciones: solo permite instalar software seguro y verificado.

  • Reacoplamiento automático: el sistema recuerda la disposición de ventanas al conectar o desconectar una pantalla externa.

  • Efectos de Windows Studio: mejora videollamadas con encuadre automático, reducción de ruido y contacto visual.

  • Iluminación dinámica: sincroniza los colores de luces RGB con juegos o música.

  • Widgets personalizables: acceso a noticias, clima, deportes y más en un solo lugar.

  • Optimización para juegos: menor latencia y mejor rendimiento en más de 2000 títulos DirectX 11 y posteriores.

  • Desbloqueo inteligente: el sistema se desbloquea al acercarte y se bloquea al alejarte.

¿QUÉ PASA SI MANTIENES WINDOWS 10 DESPUÉS DEL 14 DE OCTUBRE?

Si decides no actualizar a Windows 11, podrás seguir usando Windows 10, pero sin actualizaciones de seguridad gratuitas. Para esos casos, Microsoft lanzará un Programa de Actualizaciones de Seguridad Extendida (ESU) para usuarios domésticos.

  • Costo: 61 dólares por computadora.

  • Duración: al menos un año adicional de actualizaciones críticas.

  • Empresas y centros educativos: podrán extender el soporte hasta tres años.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo