¿El fin de Windows 10 luego del 14 de octubre? Sigue estos pasos para actualizar a Windows 11
Después de este martes 14 de octubre, Microsoft dejará de ofrecer actualizaciones de seguridad gratuitas, asistencia técnica y correcciones para Windows 10. En esta nota conoce qué hacer para mantener tu equipo protegido y cómo actualizar a Windows 11.
ACTUALIZA A WINDOWS 11 PARA MANTENER TU PC SEGURA
Tu computadora seguirá funcionando con Windows 10, pero será más vulnerable a ataques y virus. Por eso, Microsoft recomienda actualizar a Windows 11, un sistema operativo moderno y optimizado con mayores niveles de seguridad.
Si tu PC cumple los requisitos mínimos de hardware, podrás instalar Windows 11 de forma gratuita desde Windows Update, que mostrará las instrucciones paso a paso. Para comprobar la compatibilidad, descarga la aplicación oficial Comprobación de estado de la PC desde el sitio web de Microsoft.
Importante: Antes de que finalice el soporte de Windows 10, crea una copia de seguridad de tus archivos, configuraciones y aplicaciones. Es un proceso rápido que garantiza que tus datos puedan restaurarse fácilmente al actualizar o reinstalar el sistema.
REQUISITOS MÍNIMOS DE WINDOWS 11
Los requisitos mínimos para que puedas usar sin problemas el Windows 11 son:
-
Procesador: 1 GHz o más rápido, con 2 o más núcleos de 64 bits o SoC compatible.
-
Memoria RAM: mínimo 4 GB.
-
Almacenamiento: 64 GB o más.
-
TPM (Trusted Platform Module): versión 2.0. Si el TPM está desactivado, abre la aplicación Seguridad de Windows y verifica la opción Procesador de seguridad.
NOVEDADES DE WINDOWS 11
Windows 11 incorpora mejoras en diseño, productividad, seguridad y entretenimiento:
-
Interfaz rediseñada: apariencia moderna, intuitiva y más cómoda para trabajar y jugar.
-
Recomendaciones inteligentes: acceso rápido a archivos recientes y pestañas en el Explorador.
-
Claves de paso (passkeys): inicio de sesión sin contraseñas en sitios y aplicaciones compatibles.
-
Control Inteligente de Aplicaciones: solo permite instalar software seguro y verificado.
-
Reacoplamiento automático: el sistema recuerda la disposición de ventanas al conectar o desconectar una pantalla externa.
-
Efectos de Windows Studio: mejora videollamadas con encuadre automático, reducción de ruido y contacto visual.
-
Iluminación dinámica: sincroniza los colores de luces RGB con juegos o música.
-
Widgets personalizables: acceso a noticias, clima, deportes y más en un solo lugar.
-
Optimización para juegos: menor latencia y mejor rendimiento en más de 2000 títulos DirectX 11 y posteriores.
-
Desbloqueo inteligente: el sistema se desbloquea al acercarte y se bloquea al alejarte.
¿QUÉ PASA SI MANTIENES WINDOWS 10 DESPUÉS DEL 14 DE OCTUBRE?
Si decides no actualizar a Windows 11, podrás seguir usando Windows 10, pero sin actualizaciones de seguridad gratuitas. Para esos casos, Microsoft lanzará un Programa de Actualizaciones de Seguridad Extendida (ESU) para usuarios domésticos.
-
Costo: 61 dólares por computadora.
-
Duración: al menos un año adicional de actualizaciones críticas.
-
Empresas y centros educativos: podrán extender el soporte hasta tres años.