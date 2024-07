Miss Kansas denuncia públicamente a su abusador en medio de su coronación

Alexis Smith, quien recientemente fue coronada Miss Kansas, hizo una denuncia pública contra su abusador, presente en la audiencia durante su proclamación como representante del «Estado de los Girasoles» en el certamen de Miss América de 2025.

Smith, de 25 años, fue cuestionada sobre sus planes si ganaba el certamen. Ella manifestó su intención de combatir las relaciones tóxicas y abusivas para, posteriormente, realizar una inesperada revelación sobre su propia experiencia.

«Mi visión como próxima Miss Kansas es eliminar las relaciones dañinas y abusivas. Algunos de ustedes en esta audiencia me han visto muy emocionada porque mi abusador está aquí hoy«, declaró arriba del escenario.

Asimismo, agregó: «Eso no me impedirá estar en este escenario de Miss Kansas, y representarla como tal. Yo y mi comunidad merecemos relaciones saludables«.

Congrats to Alexis Smith, @MissAmericaKS 2024! 🎉 "My family, every single woman in my family, was impacted by DV… It’s something that I’m still experiencing and dealing with today.” Her bravery and advocacy are truly inspiring. 💪❤️



