Este 24 y 27 de septiembre son feriados regionales: revisa quiénes descansarán

Para el disfrute de una gran cantidad de personas, el miércoles 24 y el sábado 27 de septiembre serán feriados regionales en dos zonas de nuestro país. Por ello, esa fecha constituye una gran oportunidad para que muchos trabajadores de esos lugares puedan pasar tiempo libre al lado de sus familiares y/o amigos.

En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce quiénes tendrán la posibilidad de descansar en esas fechas.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 24 DE SEPTIEMBRE?

El miércoles 24 de septiembre será día feriado no laborable para las entidades públicas de la región Piura en homenaje a ‘Nuestra Señora de las Mercedes’.

La fecha está respaldada por la Ley N.º 15618, aprobada el 17 de septiembre del 1965 por el Congreso de la República y que declara “feriado no laborable el 24 de septiembre en el departamento de Piura“. Asimismo, la mencionada norma menciona que “el feriado que se establece se computará como de asistencia para los efectos del pago del salario”.

Cabe apuntar que la Virgen de las Mercedes, también conocida como ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, es patrona de las Fuerzas Armadas y figura central en el ámbito espiritual de Piura. La devoción a su figura nació durante la etapa de la colonia, pues se le atribuye la salvación del puerto de Paita ante ataques piratas. La festividad incluye procesiones y actos litúrgicos que cuentan con masiva asistencia.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 27 DE SEPTIEMBRE?

El sábado 27 de septiembre será día feriado no laborable para las entidades públicas de la provincia de Trujillo, ubicada en la región La Libertad, con motivo de la celebración del 73 Festival Internacional de la Primavera.

La fecha está respaldada por la el Decreto Regional N° 004-2023 GRLL, aprobado el 15 de septiembre del 2023 por el Gobierno Regional de La Libertad, que declara “feriado no laborable para los trabajadores que presten servicios en las entidades públicas de la provincia de Trujillo“.

Asimismo, dispone “compensar las horas dejadas de trabajar en las semanas posteriores, conforme a lo establecido por titular de la entidad pública correspondiente, en función a sus propias necesidades”.

También se precisa que “las entidades y centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto por este decreto, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores“.

