Esto buscan los peruanos en la semana de las elecciones presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales 2026, el interés ciudadano en torno al proceso electoral se intensifica en todo el país. Con la cercanía de la jornada, miles de peruanos buscan información clave para participar de manera informada y evitar contratiempos.

Las tendencias digitales se han convertido en un termómetro del comportamiento electoral, evidenciando no solo interés político, sino también una fuerte necesidad de resolver dudas prácticas vinculadas al proceso de votación.

¿QUÉ BUSCAN LOS PERUANOS EN LA SEMANA DE LAS ELECCIONES?

Entre las principales consultas destacan multa de elecciones 2026, candidatos elecciones 2026, horario de votación, dónde votar, última encuesta presidencial 2026 y Polymarket elecciones Perú 2026.

Además, se suman búsquedas sobre hasta qué edad es obligatorio votar y cómo consultar el local de votación. Este comportamiento revela a un electorado enfocado en aspectos logísticos y normativos, priorizando información útil para cumplir con su deber cívico sin inconvenientes.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: