Estos son los distritos con más matrimonios en Lima Metropolitana, según el INEI

Uno de los pasos más importantes en la vida de una pareja es el matrimonio. Tomar esta decisión y formalizarla no solo simboliza el amor que se profesan, sino también el compromiso y el apoyo mutuo que se construye con este vínculo.

Las cifras oficiales sobre matrimonios permiten conocer cómo se distribuyen las uniones formales en los distintos lugares de la capital. Por ello, en la siguiente nota, te mostramos en qué distritos de Lima Metropolitana se registran más matrimonios.

DISTRITOS CON MAYOR CANTIDAD DE MATRIMONIOS EN LIMA METROPOLITANA

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en Lima Metropolitana se registraron 22 810 matrimonios durante el 2024. Dicho esto, te mostramos la lista.

San Juan de Lurigancho (1923) Santiago de Surco (1663) San Martín de Porres (1282) Comas (1273) San Juan de Miraflores (1159) Villa María del Triunfo (1077) Ate (915) Los Olivos (897) Lima (815) Villa El Salvador (773) Miraflores (762)

En contraste, Santa María del Mar (9), San Bartolo (18) y Pucusana (21) registraron las cifras más bajas. A nivel nacional, Lima Metropolitana lideró los matrimonios inscritos en 2024, seguida por Arequipa, Piura y Cusco.

