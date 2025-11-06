Falla global en Google Chrome podría afectar a millones de usuarios

Un hallazgo accidental del experto colombiano José Pino encendió las alarmas de la comunidad tecnológica global. El investigador en ciberseguridad descubrió una vulnerabilidad crítica en el motor Blink, el núcleo que impulsa Google Chrome y la mayoría de navegadores basados en Chromium.

En la siguiente nota de Latina Noticias, te presentamos todos los detalles sobre “Brash”, la falla que podría comprometer a más de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo. El problema permite colapsar navegadores con tan solo abrir un enlace malicioso.

¿QUÉ ES EL “BRASH” Y CÓMO FUNCIONA?

Según se pudo conocer, el investigador descubrió que la vulnerabilidad se origina en un error en la gestión de actualizaciones del título de las páginas web (document.title) dentro del navegador.

Al no existir un límite en la frecuencia de dichas actualizaciones, un atacante puede enviar millones de solicitudes por segundo, saturando la memoria RAM y el procesador hasta provocar el colapso total del navegador o incluso del sistema operativo.

RIESGO GLOBAL PARA LOS USUARIOS

Más del 70 % de la navegación mundial ocurre en navegadores basados en Chromium, incluidos Chrome, Edge, Opera, Brave y Vivaldi. Esto significa que un ataque masivo que explote esta vulnerabilidad podría paralizar parte de la web, afectando incluso servicios financieros o sistemas gubernamentales.

José Pino reportó el error al equipo de seguridad de Chromium; sin embargo, ante la falta de respuesta decidió hacerlo público para alertar a los usuarios y promover una corrección urgente.

